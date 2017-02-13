Понедельник, 13 Февраля 2017 года
21:58:06 МСК

Определен размер ущерба от птичьего гриппа в Германии

Происшествия
В ФРГ обнаружили 803 дикие птицы, которые погибли от птичьего гриппа
Индейки Индейки

Берлин, 13 февраля 2017, 20:55 — REGNUM  В Германии отбраковали более 700 тыс. домашних птиц из-за птичьего гриппа, начиная с ноября прошлого года, согласно данным министерства сельского хозяйства Германии, сообщает 13 февраля Reuters.

Всего было забито 776 тыс. кур, индеек, уток и еще нескольких видов домашних птиц в рамках мер по борьбе с распространением птичьего гриппа.

На птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, отбраковали 662 тыс. домашних птиц, еще около 154 тыс. птиц забили в качестве профилактики.

Напомним, власти ФРГ считают, что главными разносчиками вируса стали дикие птицы. С момента обнаружения штамма H5N8 в ноябре прошлого года в Германии обнаружили 803 дикие птицы, которые погибли от вируса птичьего гриппа. В января текущего года в ФРГ был обнаружен новый штамм птичьего гриппа, который получил название H5N5.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия запретила импорт российского мяса из-за птичьего гриппа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Птичий грипп
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
«Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Литва поставила России условия о дружбе
ВильнюсЛитва Российско-литовские отношения Политика
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
ещё главное