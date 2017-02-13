Понедельник, 13 Февраля 2017 года
21:58:05 МСК

13 человек стали жертвами межэтнического конфликта в Мали

Происшествия
Столкновения начались после убийства представителя народа Бамбара
Мали
Marco Bellucci
Мали

Бамако, 13 февраля 2017, 20:37 — REGNUM  По меньшей мере 13 человек стали жертвами межэтнических столкновений в Мали в прошедшие выходные, согласно данным МВД Мали, сообщает 13 февраля Reuters.

Столкновения между представителями народа Фульбе и Бамбара начались после убийства владельца магазина в небольшом городе, расположенном в 300 километрах от Бамако, столицы страны. Владелец магазина принадлежал к народу Бамбара. На следующий день были сожжены дома подозреваемых в убийстве Фульбе.

Согласно данным МВД Мали, столкновения закончились, в данный момент сотрудники полиции патрулируют район.

Другие источники указывают, что погибло несколько десятков человек и столкновения все еще продолжаются. Около 45 человек погибли, более 100 семей были вынуждены спасаться бегством, заявил руководитель группы ассоциаций по защите прав Фульбе Модибо Дико.

Напомним, Фульбе долгое время мирно сосуществовали с Бамбара, одной из крупнейших этнических групп Мали, однако ухудшение экономической ситуации и действия исламистских радикалов группировки «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вербуют в свои ряды представителей Фульбе, значительно усложнили межэтническую обстановку.

Радикальная группировка появилась в результате свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Ранее представители «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что целью «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является построение шариатского государства на всей территории Мали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали объявлен трехдневный траур по жертвам теракта на военной базе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
«Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Литва поставила России условия о дружбе
ВильнюсЛитва Российско-литовские отношения Политика
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
ещё главное