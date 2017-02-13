Число жертв ДТП на Тайване превысило 30 человек

Тайбэй, , 19:40 — REGNUM Число жертв ДТП на Тайване увеличилось до 32 человек, сообщает 13 февраля Reuters.

Туристический автобус, перевозивший 45 пассажиров, съехал с шоссе, которое расположено в восточном районе Тайбэя, столицы Тайваня. 13 человек с ранениями различной степени тяжести в настоящий момент госпитализированы.

Напомним, ДТП произошло вечером 13 февраля. Ранее СМИ сообщали о гибели 17 пассажиров.

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