Премьер Грузии: Пресечено преступление против страны

Тбилиси, , 18:39 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что прокуратуре Грузии удалось предотвратить величайшую беду, преступление против страны, коварное нападение на церковь. Так премьер прокомментировал информацию Главной прокуратуры о задержании дьякона Георгия Мамаладзе по обвинению в покушении на жизнь высокопоставленного духовного лица.

Георгий Квирикашвили поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за то, что они оперативно, эффективно и без лишнего шума сумели пресечь это преступление.

«С первой же минуты, как только правоохранительные органы предоставили мне эту информацию, я взял это дело под свой личный контроль и практически в непрерывном режиме получаю информации. Исходя из создавшейся неординарной ситуации, я направил в Берлин членов моей личной охраны вместе с начальником Специальной службы государственной охраны, чтобы они на месте усилили меры безопасности», — сообщил премьер.

Он подчеркнул важность профессионального проведения расследования и доведения дела до конца. Что касается католикоса-патриарха Грузии Илии Второго, ему в Германии была сделана операция, и, которая, по информации врачей прошла успешно, и сегодня патриарх чувствует себя хорошо, заявил Квирикашвили и пожелал Илие Второму выздоровления и долголетия.

Премьер-министр, который будет участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, собирается отправиться в Германию раньше намеченного срока и лично посетить патриарха в Берлине.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии по обвинению в подготовке убийства задержала дьякона Георгия Мамаладзе. По информации прокуратуры, следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который сообщил, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил его помочь раздобыть опасное для жизни ядовитое вещество — цианид. Как выяснил заявитель при встрече, это вещество дьякон собирался использовать для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица. С опасным грузом дьякон Мамаладзе собирался вылететь в Германию, где на излечении находится католикос-патриарх Грузии Илия Второй. Священник был задержан 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту при попытке вылета в Германию. При обыске багажа у него был найден цианид. 12 февраля суд вынес решение о мере пресечения для подозреваемого — заключение под стражу.

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