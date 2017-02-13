Жертвами ДТП на севере Тайваня стали 17 человек

Спасательная операция все еще продолжается

Тайбэй, , 18:35 — REGNUM По меньшей мере 17 человек погибли на севере Тайваня при ДТП с участием туристического автобуса, сообщает 13 февраля Agence France-Presse.

ДТП произошло вечером 13 февраля в восточной части Тайбэя. Туристический автобус съехал с шоссе.

Сотрудники противопожарной службы заявили, что 17 пассажиров «не подавали никаких признаков жизни», еще 15 человек получили ранения, сейчас они доставлены в больницу.

Чрезвычайные службы пока не закончили спасательную операцию, в помощи нуждаются еще 12 пассажиров.

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