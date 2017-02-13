Президент Грузии обеспокоен информацией прокуратуры

«Мы ожидаем своевременного окончания расследования, которое ответит на вопросы как о возможных участниках, так и о заказчиках запланированного преступления»

Тбилиси, , 18:35 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обеспокоен информацией Главной прокуратуры Грузии, согласно которой задержан священник, готовивший покушение на жизнь высопокоставленного духовного лица.

«Мы поддерживаем активную коммуникацию с прокуратурой, следим за процессом расследования, исходя из интересов государства ожидаем своевременного окончания расследования, которое ответит на вопросы как о возможных участниках, так и о заказчиках запланированного преступления», — сказано в заявлении президента.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии по обвинению в подготовке убийства задержала дьякона Георгия Мамаладзе. По информации прокуратуры, следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который сообщил, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил его помочь раздобыть опасное для жизни ядовитое вещество — цианид. Как выяснил заявитель при встрече, это вещество дьякон собирался использовать для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица. С опасным грузом дьякон Мамаладзе собирался вылететь в Германию, где на излечении находится католикос-патриарх Грузии Илия Второй. Священник был задержан 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту при попытке вылета в Германию. При обыске багажа у него был найден цианид. 12 февраля суд вынес ему меру пресечения — заключение под стражу.

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