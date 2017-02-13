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Дело в отношении экс-мэра Иванова готовится к передаче в суд

Происшествия
СКР завершил предварительное расследование дела

Иваново, 13 февраля 2017, 18:28 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего города Иваново, также бывшего заместителя председателя Ивановской облдумы Вячеслава Сверчкова готовится к передаче в суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, следственными органами завершено расследование уголовного. Сверчков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014 году Сверчков, являясь главой Иванова, получил от предпринимателя взятку в общей сумме не менее 12 миллионов 760 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие «в решении вопроса о предоставлении бизнесмену в аренду участков для оборудования «умных» остановок общественного транспорта».

Следователи считают, что именно Сверчков обеспечил положительное рассмотрение подразделениями городской думы и администрации города заявлений от имени подконтрольных предпринимателю фирм о выделении в аренду 37 земельных участков под строительство остановочных павильонов. Позже глава города обещал «за вознаграждение» решить вопрос о переводе выделенных участков из категории территорий, предназначенных для размещения и обслуживания дорог, в категорию земель, на которых возможна организация торговли.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 февраля Ленинский районный суд Иваново вынес приговор по другому громкому коррупционному делу — в отношении Сергея Морозова, бывшего заместителя председателя Ивановской городской думы пятого созыва, заместителя руководителя комиссии по землепользованию и застройке администрации города Иваново. Он признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере — 12 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Также ему предстоит заплатить штраф в сумме 12 млн рублей.

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