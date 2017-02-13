Премьер-министр Польши проведет в госпитале еще несколько дней

Премьер-министр находится в правительственном госпитале в Варшаве

Варшава, , 18:15 — REGNUM Премьер-министр Польши Беата Шидло проведет в госпитале еще несколько дней, заявил пресс-секретарь правительства Рафал Боченек, сообщает 13 февраля Reuters.

«Характер полученных травм и процесс реабилитации обещают быстрое выздоровление», — заявил Боченек.

Шидло пропустит заседание кабинета министров, запланированное на 14 февраля, так как премьер-министру необходимо находится «под наблюдением врачей» еще несколько дней. Заседание возглавит вице-премьер Польши Петр Глинский.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 февраля кортеж премьер-министра Польши попал в ДТП в городе Освенцим. Машина премьер-министра потеряла управление и столкнулась с деревом после того, как в нее врезался легковой Fiat.

Шидло находится в правительственном госпитале в Варшаве.

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