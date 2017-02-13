В вечерний час пик в Петербурге закрыли станцию «Петроградская»

Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Станция «Петроградская» на второй («синей») ветке Петербургского метрополитена закрыта на вход и выход пассажиров из-за обнаружения бесхозной коробки.

Как сообщили в пресс-службе подземки, подозрительный предмет найден в наземном вестибюле станции, на выходе. Станцию закрыли в 17:57.

Закрытие станции неизбежно вызовет большие сложности для тех, кто живет или работает на Петроградской стороне: станция «Петроградская» является одной из самых загруженных в метрополитене Петербурга.

Как сообщают петербуржцы в соцсетях, поезда следуют мимо станции без остановки.

Добавим, что накануне вечером, 12 февраля, почти на час закрывалась станция «Озерки». Причиной также был бесхозный предмет, который обследовали кинологи и группа разминирования. Угрозы он не представлял.

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