Под Владимиром скорая не приехала на вызов — возбуждено уголовное дело

Кольчугино, Владимирская область, , 17:55 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы города Кольчугино, к которой не приехала скорая помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональном СУ СК РФ, дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).

В пресс-службе сообщают, что 41-летняя женщина умерла 31 декабря. Одна из жительниц города увидела лежащую на земле женщину, которая была без верхней одежды. Женщина попыталась вызвать медиков, но диспетчер сообщил, что свободных машин нет, все врачи находятся на вызовах. Тогда жительница вместе со знакомым занесла женщину в подъезд, но это не спасло ее. В результате она умерла от переохлаждения.

«На стадии доследственной проверки достоверно установлено, что на скорой дежурило три бригады специалистов и у медицинского сотрудника, осуществлявшего прием и регистрацию сообщений от граждан, как минимум дважды была реальная возможность направить специалистов на улицу Поселок труда для оказания помощи нуждавшейся в этом женщине», — говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование уголовного дела.