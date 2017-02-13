По меньшей мере 10 человек стали жертвами взрыва в Пакистане

Исламабад, , 17:54 — REGNUM По крайней мере 10 человек стали жертвами взрыва на северо — востоке Пакистана, сообщает 13 февраля Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в городе Лахор во время протестной акции представителей фармацевтических компаний. Около 30 человек получили ранения.

Пока ни одна из террористических группировок не везла на себя ответственность за взрыв.Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на овощном рынке в племенной области Куррам на северо-западе Пакистана прогремел взрыв. 20 человек погибли, около 40 получили ранения.

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