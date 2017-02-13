В Донецке «заминировали» здание «Оплота», налоговой и администрации

Оперативники выяснили, что тревога была ложной

Донецк, , 17:53 — REGNUM



Информация о минировании здания администрации Ворошиловского района Донецка не подтвердилась. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба администрации Донецка, передает ИА REGNUM.

«Сегодня неизвестные сообщили о том, что здание администрации Ворошиловского района заминировано. После осмотра здания сотрудниками МЧС ДНР было установлено, что вызов ложный», — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что «на данный момент сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места».

Ранее сообщалось, что сотрудники райадминистрации Донецка были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Здание расположено по улице Артема напротив главной площади столицы — площади Ленина. Помимо властей Ворошиловского района там находятся также налоговая служба и редакция телеканала «Оплот».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Макеевке в здании Государственного проектного института, где располагался штаб батальона «Сомали» ДНР, из гранатомета «Шмель» был убит командир батальона Михаил Толстых (позывной «Гиви»). В ДНР убийство полевого командира назвали террористическим актом.