В Донецке «заминировали» здание «Оплота», налоговой и администрации
Донецк, 13 февраля 2017, 17:53 — REGNUM
Информация о минировании здания администрации Ворошиловского района Донецка не подтвердилась. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба администрации Донецка, передает ИА REGNUM.
«Сегодня неизвестные сообщили о том, что здание администрации Ворошиловского района заминировано. После осмотра здания сотрудниками МЧС ДНР было установлено, что вызов ложный», — говорится в сообщении горсовета.
Отмечается, что «на данный момент сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места».
Ранее сообщалось, что сотрудники райадминистрации Донецка были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Здание расположено по улице Артема напротив главной площади столицы — площади Ленина. Помимо властей Ворошиловского района там находятся также налоговая служба и редакция телеканала «Оплот».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Макеевке в здании Государственного проектного института, где располагался штаб батальона «Сомали» ДНР, из гранатомета «Шмель» был убит командир батальона Михаил Толстых (позывной «Гиви»). В ДНР убийство полевого командира назвали террористическим актом.
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