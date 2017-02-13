Более 700 автомобилей скопилось на Керченской переправе

Симферополь, , 17:47 — REGNUM Порядка 700 автомобилей скопилось на переправе через Керченский пролив 13 февраля из-за ограничений в работе переправы. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию оператора переправы — ООО «Морская дирекция».

Как сообщается, по данным на 17:00 со стороны порта «Кавказ» скопилось 555 грузовых автомобилей, 64 легковых и два автобуса. Грузовой транспорт ожидает отправления уже 46 часов. Со стороны порта «Крым» в очереди — 118 грузовых, пять легковых и один автобус. Фуры ожидают отправки 24 часа.

«Неблагоприятные погодные условия и понижение температуры стали причиной активного образования льда в Керченском проливе, а также дрейфа льдов в пролив из акватории Азовского моря. 11 февраля 2017 распоряжениями капитанов морских портов Кавказ и Керчь было объявлено о начале ледокольных проводок в соответствующих морских портах. В соответствии с обязательными постановлениями по указанным морским портам движение судов, не имеющих ледового класса, до окончания ледовой обстановки не осуществляется», — говорится в последнем сообщении дирекции.

В настоящее время на линии «Кавказ — Крым» курсирует паром «Крым» (вместимостью до 140 легковых ТС или 20 грузовых ТС и 685 пассажиров), на линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» курсируют паромы «Борис Штоколов» (вместимостью до 25 грузовых ТС и 50 пассажиров) и «Ейск» (вместимостью до 16 малотоннажных ТС и 54 пассажира).