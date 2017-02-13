Крупнейшая в США плотина продолжает разрушаться. Видео

Вашингтон, , 17:28 — REGNUM На канале YouTube ведется прямая видеотрансляция аварии на самой высокой в США плотины озера Оровилл.

Жителей трех округов штата Калифорния начали эвакуировать, а ближайшие к сооружению строения и дороги уже затоплены.

Напомним, в основном водоотводе плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния образовалась пробоина, создающая угрозу прорыва плотины, достигающей в высоту 230 метров. В связи с этим губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил о введении режима чрезвычайного положения в округах Саттер, Бьютт и Юба, а почти 190 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из своих домов. Ситуация усугубляется тем, что резервный канал плотины выведен из строя почвенной эррозией и не может быть задействован по назначению.

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