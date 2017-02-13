Прокуратура Грузии задержала священника

Тбилиси, , 17:26 — REGNUM Главная прокуратура Грузии по обвинению в подготовке убийства задержала дьякона Георгия Мамаладзе. По информации прокуратуры, следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который сообщил, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил его помочь раздобыть опасное для жизни ядовитое вещество — цианид. Как выяснил заявитель при встрече, это вещество дьякон собирался использовать для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица.

Проведенное на основании этого заявления расследование установило, что Георгий Мамаладзе обещал за это ядовитое вещество несоразмерное вознаграждение. Также выяснилось, что дьякон Георгий Мамаладзе собирался вылететь в Германию, а цианид ему нужен был до отъезда.

По данным следствия, дьякон Георгий Мамаладзе был одновременно и генеральным директором ООО «Медицинский центр имени святых Иоакима и Анны Патриархии Грузии» и, исходя из своей служебной деятельности, имел систематические отношения с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым и его ближайшим окружением. Из полученных на этом этапе расследования доказательств выясняется, что Мамаладзе готовил убийство одного высокопоставленного духовного лица и с этой целью приобрел цианид, в случае применения которого привел бы в исполнение свой преступный умысел.

Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля 2017 года, до вылета в Германию, а при обыске его багажа был изъят цианид натрия. При обыске жилой квартиры Георгия Мамаладзе были найдены огнестрельное оружие без номера и 6 боевых патронов, которые он купил и хранил у себя в нарушение закона.

В прокуратуре на данном этапе работают над несколькими версиями задуманного преступления и по всем направлениям проводят интенсивные следственные действия.

12 февраля Тбилисский городской суд на основании ходатайства прокуратуры вынес Георгию Мамаладзе меру пресечения — заключение под стражу.

Следствие ведется по статьям 18−108 и 236 УК Грузии (умышленное убийство и противоправное приобретение, ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ), что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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