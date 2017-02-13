Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:26:06 МСК

В Белгородской области по факту захвата заложников завели уголовное дело

Происшествия
Мужчина взял в заложницы собственную мать, требуя сигарет

Губкин, Белгородская область, 13 февраля 2017, 17:21 — REGNUM  В городе Губкине (Белгородская область) полицейские возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника», передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в городе Губкин Белгородской области мужчина захватил в заложники двух человек. Инцидент произошел в жилом доме на улице Победы, заложниками вооруженного ножом мужчины оказались члены его семьи.

Бойцы ОМОНа и СОБРа Росгвардии задержали мужчину и освободили двух заложниц. Женщины не пострадали. По данным местных СМИ, 26-летний задержанный находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и требовал «сигарет и воды».

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области задержали мужчину, захватившего заложников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Семейное насилие
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное