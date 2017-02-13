В Белгородской области по факту захвата заложников завели уголовное дело

Губкин, Белгородская область, , 17:21 — REGNUM В городе Губкине (Белгородская область) полицейские возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника», передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в городе Губкин Белгородской области мужчина захватил в заложники двух человек. Инцидент произошел в жилом доме на улице Победы, заложниками вооруженного ножом мужчины оказались члены его семьи.

Бойцы ОМОНа и СОБРа Росгвардии задержали мужчину и освободили двух заложниц. Женщины не пострадали. По данным местных СМИ, 26-летний задержанный находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и требовал «сигарет и воды».

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