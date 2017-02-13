Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:25:50 МСК

Севастополь: Апелляция ужесточила наказание лидеру «Русского блока»

Происшествия
Глава партии и активный участник «русской весны» стал чиновником и попался на взятке

Севастополь, 13 февраля 2017, 17:17 — REGNUM  Коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда назначила дополнительное наказание бывшему директору специализированной службы по вопросам похоронного дела Геннадию Басову, увеличив штраф с пяти до 35 млн рублей, сохранив в силе наказание в виде девяти лет в колонии строго режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

«На 30 миллионов рублей увеличен штраф за совершение коммерческого подкупа, сопряжённого с вымогательством, за получение взятки в особо крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряжённое с вымогательством. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года судом установлено, что Басов, являясь руководителем ГУПа, в период с мая по сентябрь 2015 года, получил от предпринимателей в виде коммерческого подкупа и взяток более двух миллионов рублей. Взамен бизнесмены могли вести коммерческую деятельность на территории городского кладбища Севастополя. Незаконные вознаграждения направлялись на подставные счета и наличными через посредников.

Читайте подробнее: В Севастополе героя «русской весны» осудили на девять лет за взятку

Сам Басов в суде заявил, что не согласен с приговором и будет опротестовывать его, а дело назвал сфальсифицированным.

До 2014 года Басов возглавлял всеукраинскую партию «Русский блок». Лидер партии также был активным участником «русской весны» и организатором набора в ряды самообороны для дежурства на блокпостах на въезде в Севастополь.

Также об этом: Бывшего лидера «Русского блока» подозревают во взятке в полмиллиона рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ритуальные услуги и содержание кладбищ
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное