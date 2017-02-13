Севастополь: Апелляция ужесточила наказание лидеру «Русского блока»

Глава партии и активный участник «русской весны» стал чиновником и попался на взятке

Севастополь, , 17:17 — REGNUM Коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда назначила дополнительное наказание бывшему директору специализированной службы по вопросам похоронного дела Геннадию Басову, увеличив штраф с пяти до 35 млн рублей, сохранив в силе наказание в виде девяти лет в колонии строго режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

«На 30 миллионов рублей увеличен штраф за совершение коммерческого подкупа, сопряжённого с вымогательством, за получение взятки в особо крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряжённое с вымогательством. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года судом установлено, что Басов, являясь руководителем ГУПа, в период с мая по сентябрь 2015 года, получил от предпринимателей в виде коммерческого подкупа и взяток более двух миллионов рублей. Взамен бизнесмены могли вести коммерческую деятельность на территории городского кладбища Севастополя. Незаконные вознаграждения направлялись на подставные счета и наличными через посредников.

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Сам Басов в суде заявил, что не согласен с приговором и будет опротестовывать его, а дело назвал сфальсифицированным.

До 2014 года Басов возглавлял всеукраинскую партию «Русский блок». Лидер партии также был активным участником «русской весны» и организатором набора в ряды самообороны для дежурства на блокпостах на въезде в Севастополь.

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