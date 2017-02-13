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В Астрахани грузовик протаранил маршрутку: восемь пострадавших

Происшествия
Виновник аварии – житель Мордовии
Авария с участием маршрутки
Иллюстрация: 30.мвд.рф
Авария с участием маршрутки

Астрахань, 13 февраля 2017, 17:13 — REGNUM  В Астрахани восемь пассажиров маршрутки попали в больницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 13 февраля, дорожно-транспортное происшествие произошло в Трусовском районе сегодня днём.

В маршрутное такси № 53, двигавшееся впереди, водитель грузовика «Валдай» въехал на переулке 4-м Знаменском. По предварительным данным, мужчина не соблюдал дистанцию. В результате пострадали восемь пассажиров ГАЗели. Медицинская помощь потребовалась трём девушкам в возрасте 17, 20 24, а также 16-летнему подросту и молодому человеку 19 лет. Они получили черепно-мозговые травмы и ушибы. Также в больницу были доставлены молодая жительница областного центра и 20-летний астраханец, у которых диагностированы переломы голеней, и 58-летняя женщина с разрывом связок ноги.

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За рулём грузового автомобиля «ГАЗ» находился житель Республики Мордовия. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются дорожные полицейские. Административное расследование по факту причинения вреда здоровью пассажирам начала и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная авария произошла в Астрахани осенью прошлого года. Маршрутка столкнулась с грузовиком «ЗиЛ» на улице Рыбинской. Помощь медиков потребовалась шести пассажирам маршрутного такси.

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