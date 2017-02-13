У жителя юга Киргизии изъяли четыре мешка марихуаны и три банки с гашишем

Бишкек, , 16:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов арестовали местного жителя, хранившего свыше 39 кг наркотиков растительного происхождения. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел этой среднеазиатской страны.

Отмечается, что в ходе обыска в доме задержанного были найдены и конфискованы четыре мешка с марихуаной общим весом более 33 кг, а также 6 кг гашиша, законсервированных в две трехлитровых и одну литровую стеклянные банки.

По словам 33-летнего уроженца Джалал-Абадской области, он самостоятельно изготовил наркотическое средство из дикорастущих кустов конопли для личного употребления. Теперь, в соответствии с киргизским законодательством ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за 2016 год правоохранительные органы Киргизии конфисковали 498 кг различных наркотических веществ и прекурсоров (химических реагентов, необходимых для изготовления наркотиков). Также были раскрыты 526 преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением, транспортировкой и торговлей наркотическими и психотропными препаратами.