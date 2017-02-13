Бродячие собаки ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей Ульяновска

Ульяновск, , 16:49 — REGNUM СК РФ пока просто предложил главе Ульяновска Сергею Панчину усилить контроль со стороны чиновников городской администрации за работой коммерческих структур, осуществляющих на контрактной основе отлов бродячих животных.

В региональном управлении СК РФ отмечают, что в настоящее время ситуация с увеличением числа бродячих собак взывает беспокойство правоохранительных органов. Бесконтрольное увеличением численности бродячих собак на территории муниципального образования ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья населения Ульяновска.

Увеличением фактов нападения бродячих собак на жителей города уже получило широкое освещение в региональных СМИ.

В СК РФ утверждают, что по всем обращениям, связанным с бездомными собаками, проводятся процессуальные проверки, в ходе которых правовую оценку в обязательном порядке получают и действия должностных лиц.