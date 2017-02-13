Грузовик врезался в группу школьников в Китае: есть жертвы

В результате ЧП погиб один ребенок, еще 14 получили травмы различной степени тяжести

Хэфэй, Китай, , 16:42 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Аньхой подтвердили информацию о задержании водителя грузовика, врезавшегося в толпу у одной из школ в уезде Луцзян. По предварительной версии, у многотонной машины отказали тормоза.

В результате инцидента погиб один ребенок, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести. По данным полиции, жертвой инцидента стала 8-летняя девочка, еще 4 человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время врачи борются за их жизни, пишет «Сина синьвэнь».

Водитель грузовика был задержан на месте. По его словам, ЧП произошло из-за того, что у машины отказали тормоза. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 декабря многотонный грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате автокатастрофы погибли 7 граждан КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупное ДТП в Китае: есть жертвы