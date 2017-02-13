Россия предлагает США помощь в ситуации с плотиной в Калифорнии

Москва, , 16:39 — REGNUM Российские специалисты предложили свою помощь в ситуации с разрушением плотины на озере Оровилл в штате Калифорнии, сообщает пресс-служба «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ.

По словам представителя Центра Ильи Разбаша, российские специалисты имею большой опыт действий в подобных ситуациях и ранее уже оказывали аналогичные консультации странам юго-восточной Азии и Африки.

Напомним, в основном водоотводе плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния образовалась пробоина, создающая угрозу прорыва плотины, достигающей в высоту 230 метров. В связи с этим губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил о введении режима чрезвычайного положения в округах Саттер, Бьютт и Юба, а почти 190 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из своих домов. Ситуация усугубляется тем, что резервный канал плотины выведен из строя почвенной эррозией и не может быть задействован по назначению.

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