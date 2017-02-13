В Нижнем Новгороде из-за грязных рук медсестры умер ребенок
Нижний Новгород, 13 февраля 2017, 16:39 — REGNUM В Нижнем Новгороде медсестру областной клинической больницы признали виновной в смерти младенца. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, женщина отказалась признавать свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния и получила наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
По данным следствия, летом 2015 года при постановке внутривенного катетера новорожденному мальчику женщина не обработала свои руки надлежащим образом. В результате нарушений правил асептики и антисептики она занесла инфекцию младенцу.
В итоге ребенок, которому не исполнилось еще и 1 месяца, умер.
Суд признал медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие выполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Приговор в законную силу еще не вступил.