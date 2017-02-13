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Сильный пожар угрожает новозеландскому Крайстчерчу

Происшествия
Два сильнейших пожара занялись на холме к югу от города Крайсчерч, и пожарным до сих пор не удалось их потушить

Веллингтон, 13 февраля 2017, 16:25 — REGNUM  

Сильный пожар быстро движется со стороны холмов Порт Хиллс к городу Крайстчерч, пишет издание Stuff. Пожар начался около 7 вечера и за пять часов так и не был локализован. Пожарные службы сообщают, что было обнаружено два очага возгорания, уже пострадало несколько домов, ведется принудительная эвакуация.

По расчетам экспертов пожар будет продолжаться всю ночь. Мобилизованные пожарные бригады сражаются с двумя очагами возгорания, главное препятствие — огромное количество сухого кустарника, который моментально воспламеняется.

По тревоги подняты 3 вертолета и 8 пожарных экипажей. Граем Каузер, житель района, охваченного пожаром, рассказал, что несколько домов на его улице уже сгорело. «Я не знаю, удалось ли их потушить, но огонь был вокруг них», — сказал он. Вместе с соседом очевидец бросился в соседние дома, чтобы проверить, не осталось ли кого внутри. В один из домов им не удалось попасть из-за огня. Мужчина также сообщил, что вертолеты наполняли водосливные резервуары из его пруда и бассейна.

По мнению Каузера, вертолеты были задействованы слишком поздно. «Мы сразу просили власти выслать вертолеты, было понятно, что машины просто не смогут приблизиться к стене огня на достаточно близкое расстояние. Но они не слушали, и вертолеты прибыли только через час. Если бы пожарные службы среагировали раньше, пожар не распространился бы так сильно», — считает он.

Пожарные будут сдерживать огонь всю ночь, утром будут приняты дополнительные меры.

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