Самарский полицейский ответ в суде за «крышевание» АЗС за 350 тыс. рублей

Самара, , 16:08 — REGNUM Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 31-летнего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Октябрьскому и Железнодорожному районам Самары ОЭБ и ПК УМВД Дмитрия Кладова в совершении преступления по статье «Покушение на получение взятки в крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, Кладов 28 октября 2016 года потребовал от предпринимателя 350 тыс. рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по находившемуся в его производстве материалу проверки по факту выявленных нарушений в деятельности автогазозаправочной станции по улице Ново-Садовой в Самаре.

В 15 часов 14 ноября Кладов, находясь возле ресторана «Макдональдс» на улице Полевой в Самаре, потребовал от предпринимателя положить 350 тыс. рублей в коробку с бумагой для принтера и передать её знакомому, который по просьбе Кладова находился на автомобильной стоянке ресторана.

Выполняя данные требования, предприниматель передал коробку с бумагой и деньгами мужчине, который, будучи не осведомленным о преступном характере действий Кладова, по его просьбе принял данную коробку.

Довести свой преступный умысел до конца Кладов не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку после передачи денежных средств был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Самары.