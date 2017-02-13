Мурманск, , 16:03 — REGNUM

В Мурманской области продолжает замерзать посёлок военных Спутник. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила местная жительница. О сложной коммунальной ситуации в поселке агентство информировало на минувшей неделе. Тогда же в населённом пункте собирались провести ремонт отопительной системы.

«Должны были провести ремонт в садике, — уточнила местная жительница. — Но вообще, если честно, у нас трубы на улице утеплить обещали — утеплили только на одном видном месте. Вода как текла жёлтая из крана, так и течёт. Отопления нет. 16,2 градуса показывает в комнате».

Отметим, в минувшую пятницу в областном правительстве было проведено специальное совещание, посвящённое проблемам с отоплением в многоквартирных домах в Спутнике. На нём замгубернатора Мурманской области Евгений Никора потребовал от представителей управляющей компании, обслуживающей жилой фонд в посёлке, принять исчерпывающие меры по нормализации теплоснабжения.

Напомним, жилищный фонд в п. Спутник находится в управлении обособленного подразделения «Мурманский» ООО «ГУЖФ». В начале января жителей Спутника в управляющую компанию (УК) начали поступать заявки о несоответствии тепловой энергии в квартирах нормативным показателям. Сотрудники УК зафиксировали несоответствие нормативу температуры центрального отопления, которое подается из котельной ресурсоснабжающей организации ООО «ПромВоенСтрой».

В адрес ООО «ПромВоенСтрой» были направлены официальные письма о произведении перерасчета по факту оказания услуг ненадлежащего качества за январь 2017 года. «По факту предоставления ресурсником коммунальной услуги ненадлежащего качества жителям будет произведен перерасчет за указанный период», — сообщили ранее в ООО «ГУЖФ».

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Как отметили сегодня в правительстве Мурманской области, участники совещания по ситуации в «проблемном» поселке «выработали план мероприятий по решению проблемных вопросов, связанных с техническим состоянием и эксплуатацией инженерных сетей теплоснабжения Минобороны России в посёлке Спутник, а также обеспечением нормативного предоставления потребителям услуг теплоснабжения».

Как сообщало ИА REGNUM, о коммунальных бедах в посёлке военных в Мурманской области стало известно на прошлой неделе — население Спутника обратилось за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта. По признанию местных жителей, проблемам с отоплением, водоснабжением в населённом пункте уже несколько лет.

Добавим, сразу после выхода публикации об отсутствии тепла в Спутнике на сайте ИА REGNUM, в организации «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ) представили свою версию развития событий. Управляющая компания заявила, что в проблемах жителей виноваты поставщики ресурсов и сообщила о предпринимаемых мерах по исправлению ситуации.

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