Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:24:20 МСК

В Мурманской области продолжает замерзать посёлок военных

Происшествия
Пока власти требуют принятия “исчерпывающих мер”, в квартирах военных столбик термометра держится на отметке 16-17 градусов

Мурманск, 13 февраля 2017, 16:03 — REGNUM  

В Мурманской области продолжает замерзать посёлок военных Спутник. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила местная жительница. О сложной коммунальной ситуации в поселке агентство информировало на минувшей неделе. Тогда же в населённом пункте собирались провести ремонт отопительной системы.

«Должны были провести ремонт в садике, — уточнила местная жительница. — Но вообще, если честно, у нас трубы на улице утеплить обещали — утеплили только на одном видном месте. Вода как текла жёлтая из крана, так и течёт. Отопления нет. 16,2 градуса показывает в комнате».

Отметим, в минувшую пятницу в областном правительстве было проведено специальное совещание, посвящённое проблемам с отоплением в многоквартирных домах в Спутнике. На нём замгубернатора Мурманской области Евгений Никора потребовал от представителей управляющей компании, обслуживающей жилой фонд в посёлке, принять исчерпывающие меры по нормализации теплоснабжения.

Напомним, жилищный фонд в п. Спутник находится в управлении обособленного подразделения «Мурманский» ООО «ГУЖФ». В начале января жителей Спутника в управляющую компанию (УК) начали поступать заявки о несоответствии тепловой энергии в квартирах нормативным показателям. Сотрудники УК зафиксировали несоответствие нормативу температуры центрального отопления, которое подается из котельной ресурсоснабжающей организации ООО «ПромВоенСтрой».

В адрес ООО «ПромВоенСтрой» были направлены официальные письма о произведении перерасчета по факту оказания услуг ненадлежащего качества за январь 2017 года. «По факту предоставления ресурсником коммунальной услуги ненадлежащего качества жителям будет произведен перерасчет за указанный период», — сообщили ранее в ООО «ГУЖФ».

Читайте также: Поселку Спутник в Мурманской области объясняют, почему он замерзает

Как отметили сегодня в правительстве Мурманской области, участники совещания по ситуации в «проблемном» поселке «выработали план мероприятий по решению проблемных вопросов, связанных с техническим состоянием и эксплуатацией инженерных сетей теплоснабжения Минобороны России в посёлке Спутник, а также обеспечением нормативного предоставления потребителям услуг теплоснабжения».

Как сообщало ИА REGNUM, о коммунальных бедах в посёлке военных в Мурманской области стало известно на прошлой неделе — население Спутника обратилось за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта. По признанию местных жителей, проблемам с отоплением, водоснабжением в населённом пункте уже несколько лет.

Добавим, сразу после выхода публикации об отсутствии тепла в Спутнике на сайте ИА REGNUM, в организации «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ) представили свою версию развития событий. Управляющая компания заявила, что в проблемах жителей виноваты поставщики ресурсов и сообщила о предпринимаемых мерах по исправлению ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В замерзающем посёлке под Мурманском проведут ремонт отопительной системы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное