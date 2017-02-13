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Самарцы приговорены к 16 годам колонии за сбыт крупной партии амфетамина

Происшествия
Партию амфетамина самарцы приобрели для наркодельца из Севастополя

Самара, 13 февраля 2017, 15:57 — REGNUM  Приговором Самарского областного суда Борис Симанков и Михаил Леонтьев осуждены к 16 годам лишения свободы каждый с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за сбыт 500 грамм амфетамина, сообщили Иа в пресс-службе региональной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что Симанков и Леонтьев 18−19 мая 2016 года в Севастополе встретились с местным жителем, который намеревался приобрести 500 грамм амфетамина по цене 1000 рублей за 1 грамм для дальнейшего сбыта в Севастополе. Симанков и Леонтьев пообещали ему «достать» наркотик в Самаре.

31 мая 2016 года заказчик прибыл из Севастополя в Самару. На следующий день в номере гостиницы «Ибис» Симанков и Леонтьев встретились с ним и тот передал им в качестве аванса 350 тыс. рублей. В тот же день Симанков приобрёл у неустановленного лица 500 грамм амфетамина и в номере гостиницы передал его покупателю.

3 июня 2016 года покупатель вместе с Леонтьевым на автомобиле «Шевроле-Ланос» выехали в Севастополь, однако на улице Шоссейной в Самаре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, которые в ходе досмотра автомобиля обнаружили и изъяли запрещенное вещество.

Уголовное дело в отношении жителя Севастополя, купившего наркотик, выделено в отдельное производство.

31 мая Симанков и Леонтьев в Москве с целью дальнейшего сбыта приобрели 84

грамма кокаина. Прибыв в Самару, Симанков стал хранить наркотик в подвале дома по улице Ленинградской, подыскивая наркозависимых покупателей. 3 июня кокаин сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен и изъят.

В судебном заседании Симанков вину признал частично, Леонтьев свою вину не признал.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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