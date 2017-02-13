Число погибших под лавиной во французских Альпах возросло до четырёх

Пять человек пропали без вести — их разыскивают с вертолётов

Париж, , 15:44 — REGNUM Четыре человека погибли из-за схода лавины в Альпах на территории региона Савойя (Франция), сообщает Le Dauphiné Libéré.

Уточняется, что всего в группе лыжников, которых накрыла лавина, было девять человек. Сейчас оставшиеся пять человек разыскиваются спасателями. Лыжников ищут с вертолётов, также в работах участвуют альпинисты-спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сход лавины произошёл 13 февраля на горнолыжном курорте. Группу из девяти лыжников возглавлял инструктор. Спасатели вскоре нашли двух погибших, ещё двое были найдены живыми, но сильно пострадавшими. Их госпитализировали в критическом состоянии.

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