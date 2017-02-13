В мешках, найденных в Брянске, были трупы лисиц
Брянск, 13 февраля 2017, 15:25 — REGNUM В мешках, которые нашли в лесополосе в Брянске, были труппы лисиц. Такие результаты показала экспертиза.
Как сообщает портал «Брянские новости», скорее всего, животных убили на частной звероферме. На основании этой информации в возбуждении уголовного дела было отказано.
ИА REGNUM напоминает, что столитровые мешки с растерзанными трупами животных обнаружили в парке местные жители. Как сообщили зоозащитники, которым жители сообщили в первую очередь, с животных была содрана кожа. Общественники заподозрили, что в мешках — труппы собак.
Такое предположение вполне укладывается в ситуацию, которая сложилась в Брянске в последние несколько месяцев. В городе участились случаи отравления собак.
Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске жители нашли два мешка с растерзанными трупами собак