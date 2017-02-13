Пензенец незаконно спилил сосны, нанеся РФ ущерб в размере 750 тыс. рублей

Пенза, , 15:21 — REGNUM Прокуратурой Мокшанского района Пензенской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя села Лопатино Мокшанского района о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установлено по делу, в июне 2016 года этим мужчиной был заключен договор подряда с ООО «Мокшанское лесное хозяйство», который давал ему право на осуществление выборочной санитарной рубки 35 кубометров лесных насаждений. Однако осужденный при заготовке древесины в июле-августе 2016 года умышленно вышел за пределы отведенной ему делянки и незаконно спилил 89 деревьев породы «сосна» общей массой 81 кубометр, чем причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму более 750 тыс. рублей.

В соответствии с позицией государственного обвинителя судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Гражданский иск лесничества о возмещении причиненного лесному фонду ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.