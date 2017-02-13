Нападение на фельдшера скорой помощи в Сургуте: подробности

Сургут, Югра, , 15:20 — REGNUM Полиция и следственные органы проводят проверку сообщений об избиении фельдшера скорой помощи в Сургуте. Уточняется характер травм, полученных медиком, а также обстоятельства происшедшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

Напомним, минувшей ночью карета скорой помощи выехала по вызову женщины, которая жаловалась на побои пьяного мужа. «На месте «пострадавшая» заверила фельдшеров, что ничего не случилось. Разговор медиков и заявительницы начал снимать мужчина, по всей видимости, знакомый женщины. Когда фельдшер попросила его этого не делать, мужчина ударил ее по голове», — сообщает «Сургутинформ ТВ».

Нетрезвый мужчина 1971 года рождения заверил приехавших на место ЧП полицейских, что лишь толкнул медика. Однако у пострадавшей сотрудницы скорой помощи диагностировали травмы головы и шеи.

Напомним, сотрудникам скорой помощи в Сургуте приходилось и ранее страдать от агрессивных пациентов. В январе прошлого года, приехав на вызов в дом по Пролетарскому проспекту, фельдшер стала заложником буйного пациента, который запер медика в квартире и с криками «Все вы проститутки!» начал ее душить. Медработника спасла жена пациента.

В июле 2015 года бригада медиков, приехавших на вызов в дом по улице Мунарева несколько часов провела взаперти с убийцей и трупом. Медики сами справились с пьяным злоумышленником за несколько минут до штурма нехорошей квартиры полицейскими.

Кроме того, вчера 12 февраля, с утра было совершено нападение на медиков скорой помощи в Ярославле. В торговый зал одного из магазинов по улице Гоголя пришел молодой человек в нетрезвом состоянии и со следами побоев. Очевидцы вызвали скорую. Во время оказания помощи, пациент избил медика. Прибывшие по вызову медицинские работники попытались оказать пострадавшему помощь, мужчина повел себя агрессивно и ударил женщину-фельдшера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин месяц назад из-за участившихся в январе нападений на врачей скорой помощи поручил проанализировать ситуацию с защитой прав медиков. «Ставшие уже практически ежедневными дерзкие нападения на врачей еще раз показывают то, что в обществе, к сожалению, забывают о важности этой профессии, а она еще с древнейших времен считалась одной из самых гуманных и уважаемых. Медицинские работники, которые спасают наши жизни, начинают всерьез опасаться за свою. Следственный комитет расценивает такое вмешательство в работу медиков, как воспрепятствование их профессиональной деятельности. И мы намерены, используя все данные нам законом полномочия, защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь людям», — заявила тогда и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

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