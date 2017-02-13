Названы основные версии крушения вертолета Robinson на Алтае

Вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 5 человек, разбился 12 февраля в акватории Телецкого озера на Алтае

Барнаул, , 15:13 — REGNUM Техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота могли стать причиной крушения вертолета Robinson R-66 в районе Телецкого озера на Алтае. Об этом, как передает RT, сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.

«Следователи рассматривают 3 версии — это техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота, — говорит она. — В настоящий момент запрошены фактические метеоусловия на момент полета, вся техническая документация воздушного судна, допрашиваются сотрудники компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 5 человек, разбился 12 февраля в акватории Телецкого озера на Алтае. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

В поисковых работах, которые 13 февраля развернуты в предполагаемом месте крушения, участвуют более 250 человек и более 40 единиц техники.

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