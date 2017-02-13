Во Франции снежная лавина смела девять лыжников

По меньшей мере два человека погибло

Париж, , 14:55 — REGNUM Девять человек были погребены 13 февраля в результате схода лавины во французском департаменте Савойя, сообщает Europe1.

В результате инцидент, который произошел в коммуне Тинь на горнолыжном курорте, пострадал проводник и восемь лыжников.

По данным спасательным служб, четырех пострадавших удалось обнаружить, двое из них скончались, еще один находится в критическом состоянии.

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