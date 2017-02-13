Из-за прорыва трубы в Рязани без воды остались 130 домов

Рязань, , 14:34 — REGNUM Более 130 домов на 20 улицах остались без холодной воды из-за прорыва трубы в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«По информации МП «Водоканал города Рязани», 13 января в микрорайоне Дашково-Песочня в связи с порывом трубы водоснабжения в районе дома №13 по ул. Тимакова с 10:00 производится постепенное снижение давления и отключение подачи холодной воды в ряд жилых домов и социальных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ликвидировать аварию и вернуть воду в дома обещают до 20:00 13 февраля. Глава администрации Рязани Олег Булеков поручил привлечь дополнительные ресурсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января в городе произошел прорыв теплосетей, из-за чего без тепла остались 15 домов и детский сад №30.

По данным на лето 2016 года, изношенность теплосетей в городе составляет примерно 85%, на их замену необходимо примерно 11 млрд рублей.

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