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Петербуржец нашел в сквере бесхозное ружье с патронами и сдал в Росгвардию

Происшествия
Сознательный гражданин получит денежную компенсацию
Ружье и патроны, найденные в центре Петербурга
Иллюстрация: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Ружье и патроны, найденные в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 13 февраля 2017, 14:16 — REGNUM  Житель Санкт-Петербурга, выгуливая собаку в сквере в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, нашел гладкоствольное ружье с патронами. Опасную находку 33-летний гражданин добровольно сдал в районный отдел лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщили сегодня, 13 февраля, в пресс-службе регионального Главка Росгвардии.

Подозрительный предмет в бетонной вентиляционной шахте мужчина увидел в сквере между домами 25 и 27 по Рижскому проспекту. Развернув пакет, петербуржец обнаружил гладкоствольное ружье и несколько десятков патронов.

Отведя домой собаку, сознательный гражданин сразу повез свою находку правоохранителям. В Росгвардии установили, что найдено охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-18» и 73 патрона, заряженные дробью.

«Установлено, что данное оружие не состоит на учете, сведений о его владельце нет. В дальнейшем оно будет направлено на утилизацию», — пояснили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Сдавший ружье мужчина получит денежную компенсацию в размере около 4,5 тысяч рублей, установленную для граждан, желающих добровольно сдать свое оружие, либо случайно обнаруженное, оставшееся от умерших родственников.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение», — напомнили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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