В Сургуте совершено нападение на фельдшера «скорой помощи»

Сургут, Югра, , 14:08 — REGNUM Неизвестный мужчина совершил нападение на фельдшера «скорой помощи» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в городе Сургуте.

«Скорая помощь» приехала на вызов об избиении женщины, — говорится в сообщении. — По приезду бригады на адрес неизвестный мужчина напал на самих медиков».

По некоторым данным, женщину-медика, получившую травмы, доставили в местную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.