В Белгородской области задержали мужчину, захватившего заложников

«Ситуация с заложниками в г.Губкине бойцами ОМОНа и СОБРа Росгвардии благополучно разрешена»

Губкин, Белгородская область, , 13:54 — REGNUM Мужчина, который захватил двух человек в заложники в городе Губкине Белгородской области, задержан. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной гвардии Российской Федерации.

«Ситуация с заложниками в г. Губкине бойцами ОМОНа и СОБРа Росгвардии благополучно разрешена, — говорится в сообщении. — 2 женщины освобождены, они не пострадали».

В пресс-службе Нацгвардии добавили, что сотрудники Росгвардии сумели незаметно войти в жилое помещение и обезоружить злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в городе Губкин Белгородской области мужчина захватил в заложники двух человек. Инцидент произошел в жилом доме на улице Победы, заложниками вооруженного ножом мужчины оказались члены его семьи.

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