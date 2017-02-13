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На Ставрополье совершен дерзкий разбой в ювелирном магазине

Происшествия
Похититель пытался вынести украшения из драгметаллов и камней

Ставрополь, 13 февраля 2017, 13:50 — REGNUM  

Росгвардейцы пресекли дерзкое нападение на ювелирный магазин города Георгиевск Ставропольского края. Мужчина в медицинской маске попытался вынести украшения из золота, серебра и драгоценных камней.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии, мужчина попытался ограбить магазин среди бела дня. Одев маску, он вошел в торговый зал, достал нечто похожее на пистолет и стал совершать ограбление, угрожая оружием.

Мужчина разбил витрину и достал оттуда украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Когда преступник попытался сбежать, хозяин магазина попытался задержать его, блокировав пути отхода.

Вскоре подоспели росгвардейцы, которые задержали его и передали в полицию.

Одновременно в том же Георгиевском районе Ставрополья было совершено еще одно хищение драгоценностей. В селе Краснокумском похититель вынес из дома женщины в ее отсутствие 22 наименования драгоценностей на 120 тысяч рублей.

Выяснилось, что преступление предположительно совершил житель города Георгиевска 26 лет. Ранее он уже был судим. Мужчину задержали и поместили под арест. У него нашли только часть украшений.

Где он хранит всё остальное, сейчас выясняется. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что разбойные нападения в регионе стали происходить чаще. Так, 9 февраля в Ставрополе двое неизвестных ограбили банк на улице Тухачевского. Грабители ворвались в помещение банка и под угрозой ножа вынесли оттуда от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Неизвестным удалось скрыться. Их личности устанавливаются.

В декабре прошлого года в Пятигорске было раскрыто дерзкое нападение на ювелирный салон, а в Минеральных Водах совершен грабеж букмекерской конторы. Оба эти преступления раскрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье участились разбойные нападения

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Бандитизм, разбой
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