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В суд ушло дело ставропольца, дважды сбежавшего из плена

Происшествия
За оскорбление женщины «кавказского пленника» похищали и насильно держали в одном из сельских домов

Ставрополь, 13 февраля 2017, 13:32 — REGNUM  

В Ставропольском крае в суд ушло дело «кавказского пленника», дважды сбежавшего от своих похитителей.

Дело ушло на рассмотрение в Советский районный суд Ставрополья с обвинительным заключением прокурора для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года четверо мужчин и женщина из мести похитили человека за то, что ранее н оскорбил женщину.

Они держали его насильно в одном из домов села, но, улучив момент, мужчине удалось сбежать.

На этом мстители не остановились и в декабре снова похитили мужчину, поместив его в дом. Но ему снова удалось сбежать. В этот раз он отправился прямиком в правоохранительные органы.

Похитителями предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

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Ранее ИА REGNUM сообщало о регулярности похищений людей на Ставрополье. Однако причины этого преступления разнятся. Так, в ноябре минувшего года трое молодых людей попытались похитить 16-летнюю девушку, чтобы затем один из них на ней женился.

Другую девушку годом ранее вывезли родственники несостоявшегося «жениха» в Ростовскую область.

В мае 2016 года жителя Ставрополья похитили и увезли в Дагестан, чтобы тот ответил за махинации своего племянника, который продал похитителям квартиру по подложным документам. А в Новопавловске двое подростков были похищены и избиты за обиду парня, страдающего психическим заболеванием.

В 2015 году одного из должников вывезли в машине и заставили его рыть себе яму. Мужчине удалось выбраться из багажника автомобиля уже после окончания рытья. Другие трое похитителей отвезли должника на ферму, чтобы тот отрабатывал там свои долги разнорабочим.

В октябре 2015 года жители Кабардино-Балкарии похитили 33-летнюю жительницу Минеральных Вод и пытались вывезти к себе в республику, но женщина была вовремя освобождена.

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Похищения людей
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