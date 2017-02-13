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На Кубани арестовали предполагаемого пособника ИГИЛ*

Происшествия
Гражданину России грозит до 10 лет тюрьмы

Краснодар, 13 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  В Краснодаре под следствие попал гражданин России, которого подозревают в пособничестве боевикам. По информации пресс-службы регионального УФСБ, мужчина помогал жителям региона вступать в ряды террористов.

По данным правоохранительных органов, он помогал краснодарцам выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Четверых последователей ИГИЛ задержали в Краснодаре

Выявить предполагаемого преступника удалось во время оперативных мероприятий по розыску членов незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций и их пособников сотрудники.

10 лет грозит краснодарцу за связь с бандформированием на Северном Кавказе

В настоящее время мужчина задержан, пишет интернет-портал «Кубань 24». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Если его вина будет доказана, он может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год в Краснодарском крае было выявлено почти полсотни преступлений террористической и экстремисткой направленности. Большая часть противоправных действий связана с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство». Речь идет об обучении и участии граждан РФ в международных террористических организациях на территории Сирийской Арабской Республики.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Почти полсотни террористических преступлений совершено на Кубани в 2016 г

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«Исламское государство»
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