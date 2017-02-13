Трое рабочих погибли в результате пожара на стройплощадке в КНР

Сямэнь, Китай, , 13:16 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Фуцзянь подтвердили информацию о гибели троих граждан КНР, которые скончались в больнице от полученных травм в результате пожара в туннеле метрополитена в китайском г. Сямэнь. Обстоятельства ЧП до сих пор неизвестны, продолжается расследование.

Пожар в одной из шахт тоннеля строящейся ветки метрополитена произошел 12 февраля примерно в 18:30. Возгорание произошло в непосредственной близости от станции Хайцан, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшие к месту ЧП спасатели доставили на поверхность троих рабочих с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшие скончались по прибытию в больницу. Расследование инцидента продолжается. Руководство строительной компании Xiamen Rail Transit Group вызвано для дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, два человека погибло и восемь получили ранения при взрыве на химической фабрике в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

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