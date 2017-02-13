3 млн руб не выплатил работникам Региональный центр птицеводства из Вологды

Вологда, , 13:05 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр птицеводства» (Вологодская область) в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.1, 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев и частичная выплата заработной платы свыше трех месяцев). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, с января по май 2015 года руководителем предприятия не выплачивалась заработная плата 114 работникам обособленного подразделения ООО «Региональный центр птицеводства» в городе Котласе, хотя реальная возможность выплаты имелась. В результате образовалась задолженность по заработной плате в сумме около 3 млн рублей, при этом денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, по указанию руководителя предприятия направлялись на расчеты с контрагентами.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Вологодской области и ОЭБиПК ОМВД России «Котласский».

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Уголовное дело направлено прокурору г. Котласа для принятия решения в пределах компетенции.