В Самаре кинолог на глазах детей бросила беременную кошку под колеса машины

Из-за полученных травм, не совместимых с жизнью, к кошке была применена эвтаназия

Самара, , 12:46 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы кинологической службы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Жестокое обращение с животными», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По версии следствия, 6 октября 2016 года подозреваемая, находясь на обочине проезжей части улицы Олимпийской в Кировском районе Самары, из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних, бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку, которая получила травмы не совместимые с жизнью и в последующем к ней была применена эвтаназия.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.