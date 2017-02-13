Понедельник, 13 Февраля 2017 года
12:52:19 МСК

В Самаре кинолог на глазах детей бросила беременную кошку под колеса машины

Происшествия
Из-за полученных травм, не совместимых с жизнью, к кошке была применена эвтаназия

Самара, 13 февраля 2017, 12:46 — REGNUM  Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы кинологической службы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Жестокое обращение с животными», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По версии следствия, 6 октября 2016 года подозреваемая, находясь на обочине проезжей части улицы Олимпийской в Кировском районе Самары, из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних, бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку, которая получила травмы не совместимые с жизнью и в последующем к ней была применена эвтаназия.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными
Главное сегодня
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Валерий РокотовЗаговор против Рождества
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
«Работа редакции парализована»: в Югре у журналистов проходят обыски
СургутЮграРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Путин, Медведев, даже Аллах: глава Дагестана о «парадоксе Абдулатипова»
МахачкалаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
13.02.17
Михаил Нейжмаков«Ослабленные» губернаторы уязвимы
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное