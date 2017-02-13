Экс-адвокат в Чувашии попыталась дать 500 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ

Чебоксары, , 12:43 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 45-летнему безработному и его 44-летней сожительнице, ранее являвшейся адвокатом, за попытку дачи взятки сотруднику УФСБ по Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Следствием и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что в 2016 году мужчина обратился к оперативному сотруднику управления ФСБ по Чувашии и пообещал ему 500 тыс. рублей взятки. «Злоумышленник полагал, что тот может поспособствовать прекращению в отношении его знакомой уголовного преследования о незаконном игорном бизнесе, либо назначения наказания, не связанного с лишением свободы. Интересы его знакомой в качестве адвоката представляла сожительница. Дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками правоохранительных органов», — сказал Олег Дмитриев.

11 марта 2016 года адвокат разместила 495 тыс. рублей в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из местных банковских учреждений и передала ключ от нее сотруднику органов безопасности. После этого действия гражданских супругов были пресечены сотрудниками управления ФСБ России и следователями СУСК.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере). Приговором суда 45-летнему мужчине и бывшему адвокату, чей статус прекращен на основании решений совета Адвокатской палаты Чувашии в сентябре 2016 года, назначено наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, на обоих наложен штраф в размере 990 тыс. рублей. Денежные средства в размере 495 тысяч рублей конфискованы в собственность государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что женщина, в интересах пытались дать взятку, в настоящее время осуждена в составе преступной группы за незаконную организацию и проведение азартных игр. Полученная сумма незаконного дохода оценивается в 338 млн рублей. По данным следствия, на территории Чебоксар они создали сеть из 19 законспирированных подпольных игровых салонов, 13 из которых были оборудованы игровыми автоматами, шесть — компьютерной техникой. «Центр управления» ОПГ находился в офисном помещении по улице Хевешской. Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения. Приговор суда не вступил в законную силу.

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