Под Белгородом мужчина удерживает заложников в жилом доме
По предварительной информации, злоумышленник находится под действием алкоголя или наркотических средств
Губкин, Белгородская область, 13 февраля 2017, 12:35 — REGNUM В городе Губкин Белгородской области мужчина захватил в заложники несколько человек. Со злоумышленником ведутся переговоры, передает 13 февраля радиостанция «Говорит Москва».
Как пояснили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, правоохранители делают все необходимое, чтобы ситуация была разрешена мирным путем. Точное число удерживаемых в заложниках людей неизвестно.
По предварительной информации, злоумышленник находится под действием алкоголя или наркотических средств, передает радиостанция Business FM. Инцидент произошел в жилом доме на улице Победы, заложниками вооруженного ножом мужчины оказались члены его семьи — две женщины. О требованиях злоумышленника не сообщается.
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