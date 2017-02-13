Под Белгородом мужчина удерживает заложников в жилом доме

По предварительной информации, злоумышленник находится под действием алкоголя или наркотических средств

Губкин, Белгородская область, , 12:35 — REGNUM В городе Губкин Белгородской области мужчина захватил в заложники несколько человек. Со злоумышленником ведутся переговоры, передает 13 февраля радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, правоохранители делают все необходимое, чтобы ситуация была разрешена мирным путем. Точное число удерживаемых в заложниках людей неизвестно.

По предварительной информации, злоумышленник находится под действием алкоголя или наркотических средств, передает радиостанция Business FM. Инцидент произошел в жилом доме на улице Победы, заложниками вооруженного ножом мужчины оказались члены его семьи — две женщины. О требованиях злоумышленника не сообщается.