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Эвакуация в Оровилле: На дорогах Калифорнии сильные пробки

Происшествия
Люди экстренно покидают свои дома и едут на восток, юг или запад от города
Прорыв плотины в Оровилле
Иллюстрация: Yimg.com
Прорыв плотины в Оровилле

Оровилл, США, 13 февраля 2017, 11:54 — REGNUM  Около 200 тыс. человек должны быть эвакуированы из американского города Оровилл и окрестных населенных пунктов из-за угрозы прорыва плотины. Такую рекомендацию дают власти штата Калифорния, передает 13 февраля Associated Press.

Как сообщают в местной полиции, рекомендации по поводу эвакуации населения сохранятся до тех пор, пока не будут получены точные сведения о состоянии плотины. Отмечается также, что в связи с эвакуацией на дорогах штата наблюдаются сильные пробки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высочайшее в США гидротехническое сооружение — плотина Оровилл 230 м высотой — оказалась под угрозой разрушения. Сильные дожди привели к повышению уровня воды, специалисты сообщили об эрозии как основного, так и вспомогательного водосброса плотины.

Власти штата призвали жителей Оровилла и других населенных пунктов вдоль реки Фетер экстренно покидать свои дома и двигаться на восток, юг или запад от города Оровилл.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Калифорнии отрицает мародёрство в районе прорыва плотины в Оровилле

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