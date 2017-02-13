Эвакуация в Оровилле: На дорогах Калифорнии сильные пробки
Оровилл, США, 13 февраля 2017, 11:54 — REGNUM Около 200 тыс. человек должны быть эвакуированы из американского города Оровилл и окрестных населенных пунктов из-за угрозы прорыва плотины. Такую рекомендацию дают власти штата Калифорния, передает 13 февраля Associated Press.
Как сообщают в местной полиции, рекомендации по поводу эвакуации населения сохранятся до тех пор, пока не будут получены точные сведения о состоянии плотины. Отмечается также, что в связи с эвакуацией на дорогах штата наблюдаются сильные пробки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, высочайшее в США гидротехническое сооружение — плотина Оровилл 230 м высотой — оказалась под угрозой разрушения. Сильные дожди привели к повышению уровня воды, специалисты сообщили об эрозии как основного, так и вспомогательного водосброса плотины.
Власти штата призвали жителей Оровилла и других населенных пунктов вдоль реки Фетер экстренно покидать свои дома и двигаться на восток, юг или запад от города Оровилл.
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