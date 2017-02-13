Полиция Калифорнии отрицает мародёрство в районе прорыва плотины в Оровилле

Правоохранительные органы Оровилла: Разговоры о мародёрстве — всего лишь слухи

Оровилл, США, , 11:40 — REGNUM Полиция Оровилла (округ Бьютт, штат Калифорния, США) отрицает, что в городе имеют место случаи мародёрства в связи с эвакуацией жителей после разрушения плотины, сообщает ‍The Associated Press.

Представитель городских правоохранительных органов утверждает, что отсутствие мародёрства подтверждает руководство местного полицейского управления. Разговоры о мародёрстве — не более чем слухи.

«Я говорил с главой департамента полиции Оровилла Биллом Граундом, и он заверил меня, что в городе не были зафиксированы случаи мародёрства», — сказал представитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Оровилла и ряда других населённых пунктов штата было эвакуировано более 130 тысяч жителей. Причиной вывоза людей стал прорыв плотины в Оровилле — самой высокой плотины на территории Соединённых Штатов.

Прорыв плотины, предположительно, связан с обильными дождями и последовавшей за ними эрозией водосброса. В городе начаты работы по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Читайте ранее в этом сюжете: Не менее 130 тыс. человек покинут район плотины Оровилл

Читайте развитие сюжета: Эвакуация в Оровилле: На дорогах Калифорнии сильные пробки