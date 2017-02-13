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В Чувашии осуждён гармонист, расчленивший гостя за критику

Происшествия
Части тела были обнаружены в мусорном контейнере, в квартире и на городском мусоросортировочном комплексе. Суд признал злоумышленника невменяемым и отправил на принудительное лечение

Чебоксары, 13 февраля 2017, 11:28 — REGNUM  В Чувашии в сводках об убийствах стал чаще фигурировать топор. В Чебоксарах пенсионера осудили за убийство с расчленением трупа — причиной преступления стала критика за плохую игру на гармони. Ранее в Комсомольском районе мужчина во время застолья зарубил гостя, а в столице в сквере злоумышленник лишил жизни топором спавшего на скамейке горожанина, сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК.

В феврале 2017 года в Чебоксарах за убийство осуждён 63-летний мужчина, который расчленил горожанина. Убийство произошло 24 октября 2016 года на съемной квартире по улице Розы Люксембург во время распития спиртных напитков. Следствием и Калининским районным судом столицы установлено, что в ходе ссоры 66-летнему мужчине нанесено множество ударов ножом, гвоздодером и кувалдой. «От полученных ранений горожанин скончался на месте происшествия, а злоумышленник, выпив валерьянки, лег спать. Как следует из материалов дела, ссора между ними возникла из-за того, что потерпевший заявил своему знакомому, что тот плохо играет на гармошке», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По его словам, в течение трех дней тело убитого находилось в квартире. Установлено, что в ночь с 26 на 27 октября пенсионер расчленил труп топором, после чего положил в чемоданы из-под гармошек и выбросил в мусорные контейнеры, часть трупа осталась в квартире. Части тела были обнаружены 28 октября в мусорном контейнере, в квартире и на городском мусоросортировочном комплексе.

При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление. Согласно судебно-психиатрической экспертизе, горожанин страдает хроническим психическим расстройством. Постановлением суда он признан невменяемым и ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в Чувашии было завершено расследование по факту убийства, совершённого 24 ноября 2016 года в одном из населённых пунктов Комсомольского района. Следствие считает, что злоумышленник, находясь в доме у своего односельчанина, в ходе пьяной ссоры, избил находившегося там другого гостя, а затем схватил топор и нанес им не менее восьми ударов в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений, в том числе переломов пяти ребер и рубленых ран шеи, потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени. Оснований для признания злоумышленника невменяемым не имеется, в настоящее время он арестован.

В августе 2015 года в Чебоксарах 33-летний мужчина убил неизвестного топором. Согласно материалам уголовного дела, в сквере, расположенном по Эгерскому бульвару, злоумышленник вытащил из своего рюкзака топор, который постоянно носил с собой, и нанес не менее семи ударов в область шеи неизвестному мужчине, который спал там на скамейке. После этого мужчина направился к пункту полиции, где сообщил о содеянном. «Со слов подозреваемого, за несколько дней до этого он встречал указанного мужчину в кафе, расположенном неподалеку от места происшествия, и тот просил его поделиться с ним едой и выпивкой, а затем стал жаловаться на то, что ему негде и надоело жить. Тогда злоумышленник решил помочь ему расстаться с жизнью, для чего вечером 4 августа 2015 года намеренно вышел из дома найти потерпевшего и убить его», — отмечали в СУСК по Чувашии.

Напомним, резонансное дело в Чувашии расследовалось в 2007 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда 15-летний подросток убил односельчанку топором, чтобы забрать 30 тысяч рублей. Ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: он выкрал у односельчанина коня и продал его на местном рынке за 18 тысяч рублей. Когда несовершеннолетнего задержали, он не стал отрицать свою вину. Предварительно было установлено, что 30 марта подросток проснулся с первыми петухами. 64-летняя пенсионерка тоже встала рано. Выйдя во двор, она услышала шорох в сарае. Там женщину уже поджидал убийца с топором. Когда все было кончено, он поспешил в дом: подросток хорошо знал, что там есть деньги. За три дня, которые он был в розыске, от тридцати с лишним тысяч остались копейки.

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