В Мурманске завели дело на руководителя УК из-за неубранного снега

В связи с ненадлежащей уборкой придомовой территории от снега и наледи, женщина, выходя из подъезда, упала и получила травму

Мурманск, , 11:23 — REGNUM



В Мурманске завели дело на руководителя управляющей компании из-за неубранного снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что в связи с ненадлежащей уборкой управляющей компанией придомовой территории жилого дома от снега и наледи, женщина, выходя из подъезда, упала и получила травму, — отметили в ведомстве. — В этой связи прокуратурой в отношении директора ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом» возбуждено дело об административном правонарушении».

Помимо этого, как подчеркнули в прокуратуре, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного жилого дома.

Напомним, состояние дорог в регионе и, в частности, в Мурманске, вызывало недовольство местных жителей с конца прошлого года. Как сообщало ИА REGNUM, десятки управляющих компаний Заполярья уличили в ненадлежащем исполнении обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, а также социально значимых объектов.

Активисты мурманского отделения ОНФ считают, что существующих в регионе ресурсов недостаточно для обеспечения своевременных мер по приведению территорий в нормативное состояние.

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