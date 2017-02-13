Понедельник, 13 Февраля 2017 года
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В Барнауле вновь произошла коммунальная авария

Происшествия
Перекрыто движение по нечетной стороне ул. Малахова от ул. Юрина до ул. Малая Космонавтов
Автотранспорт в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Автотранспорт в Барнауле

Барнаул, 13 февраля 2017, 11:13 — REGNUM  В столице Алтайского края сегодня, 13 февраля, устраняют аварию на теплотрассе диаметром 500 мм., в результате порыва которой вода залила проезжую часть, — передает корреспондент ИА REGNUM. По данным Единой диспетчерской службы, в настоящее время движение по нечетной стороне ул. Малахова от ул. Юрина до ул. Малая Космонавтов временно закрыто. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Автомобилистов призывают выбирать возможные пути объезда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время аварии на коллекторах и теплотрассах в столице Алтайского края происходят с завидным постоянством. В конце 2016 года в Барнауле повредили «ничейный» водопровод диаметром 300 мм., из-за чего наводнению подверглась часть улицы Петра Сухова.

А 2 ноября 2016 года власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных ЧП очень часто становятся подвижки грунта и изношенные коммунальные сети. И подобных ЧП в дальнейшем не избежать.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая коммунальная авария в Барнауле: река воды на ул. Петра Сухова

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